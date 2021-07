L’Inter a caccia del sostituto di Hakimi sulla destra. Bellerin resta in pole: lo spagnolo fuori dall’amichevole dell’Arsenal contro il Millwall

L’Inter ha da tempo il gradimento di Hector Bellerin e resta in pressing per portare il terzino spagnolo alla corte di Simone Inzaghi. Il colpo Nandez non esclude l’ex Barcellona, anche se ci sarà da trovare la quadra con l’Arsenal. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Lazio, situazione Correa: l’Inter fa concorrenza alla Premier

La dirigenza di Viale della Liberazione lavora da settimane sull’operazione Bellerin e nuovi contatti sono previsti la prossima settimana con l’agente del calciatore e il sodalizio inglese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Bellerin resta fuori: le ultime sullo spagnolo

L’Arsenal negli ultimi colloqui ha aperto ad una cessione in prestito con diritto di riscatto, puntando però ad una cifra importante per cessione annuale dello spagnolo. Intanto, Bellerin non è sceso in campo ieri nell’amichevole che l’Arsenal ha disputato contro il Millwall. Arteta lo ha lasciato fuori, segnale che il terzino destro non rientra al momento tra le prime scelte nel ruolo del tecnico dei ‘Gunners’. Giorni caldi e decisivi per un possibile approdo di Bellerin a Milano: può essere lo spagnolo l’erede a destra di Hakimi nello scacchiere di Simone Inzaghi.