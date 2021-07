Il Real Madrid ha risposto con un comunicato ufficiale alle notizie circolate in questi giorni sui presunti audio di Florentino Perez

In questi giorni il club più importante di Spagna si è trovato a gestire un vero e proprio caso. 'El Confidential' ha riportato degli audio, registrati in maniera clandestina, di Florentino Perez dal giornalista José Antonio Abellan e che coinvolgevano in maniera denigratoria personaggi come Cristiano Ronaldo, Mourinho, Raul e Iker Casillas. Nella giornata di oggi il Real Madrid ha risposto con un comunicato ufficiale dai torni piuttosto pesanti nei confronti del giornalista iberico.

Real Madrid, comunicato ufficiale | “Ricatto da 10 milioni di euro”

In mattinata, il Real Madrid ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda dei presunti audio di Florentino Perez: “Onda Cero rivela che Abellan avrebbe avuto un incontro con il vicepresidente del Real nel 2011, in cui lo ha ricattato chiedendo 10 milioni di euro per far scomparire gli audio registrati illegalmente e manipolati”. Il club iberico accusa, quindi, il giornalista di aver tentato di ricattare la società per una cifra astronomica. La vicenda, in ogni caso, sembra essere solamente alle battute iniziali.