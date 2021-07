Il Napoli ha messo in vendita tutti i pezzi da novanta della sua rosa: su Kalidou Koulibaly è piombato il Real Madrid

L’arrivo di Carlo Ancelotti al Real Madrid ha avviato una sorta di rivoluzione della rosa dei Blancos. Sono andati via i due difensori protagonisti delle principali vittorie degli ultimi anni, ovvero Sergio Ramos e Varane. Ecco perché l’ex allenatore del Napoli chiede un nuovo top player per rinforzare il reparto. Si tratta proprio di un suo ex giocatore, ovvero Kalidou Koulibaly, vicino più volte all’addio nelle ultime sessioni di mercato.

Il Napoli ha chiesto 60 milioni per Koulibaly

Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Ancelotti ha già chiesto a Florentino Perez di acquistare Koulibaly. Il Napoli ha già reso noto che nessun calciatore della propria rosa è incedibile, a fronte dell’offerta giusta. E per cedere il difensore senegalese chiede sui 60 milioni di euro. Ci sarebbero già stati contatti tra il Real Madrid e il club partenopeo per capire al fattibilità dell’operazione. Intanto, nel ritiro di Dimaro Spalletti ha già ribadito che vorrebbe tenere Koulibaly in squadra.