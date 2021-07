Il calciomercato Inter deve fronteggiare gli assalti ai gioielli di Inzaghi. Doppio affare con Bastoni e Barella: cifra monstre

Beppe Marotta è stato chiaro: non ci saranno grandi colpi in entrata, si sfrutteranno le occasioni. Come successo con Calhanoglu. Insomma, i tifosi dell'Inter non possono sognare i grandi nomi e, anzi, vivono l'incubo di dover cedere altri big dopo Hakimi. La speranza per i campioni d'Italia è quella di riuscire a mettere a posto i conti senza altri sacrifici, ma al giusto prezzo nessuno è incedibile. Lo sa bene il Real Madrid che, secondo il portale spagnolo 'Defensa Central', vorrebbe regalare qualche rinforzo italiano al nuovo tecnico Ancelotti. Due in particolare sarebbero i nomi sul taccuino dei blancos: il difensore centrale Alessandro Bastoni, per il quale si ipotizza un prezzo di 60 milioni e il centrocampista Nicolò Barella, che potrebbe partire a fronte di un'offerta da 65 milioni. Un totale di 125 milioni di euro che non solo sanerebbero la posizione dell'Inter, ma permetterebbero anche di fare acquisti. Nonostante quanto si scriva in terra iberica, tuttavia, appare difficile che un simile affare possa davvero essere messo in piedi.