Calciomercato Inter, smentito il rinnovo di Bellerin con l'Arsenal

Non si placano le voci di mercato attorno all’Inter: Hector Bellerin dell’Arsenal è uno degli obiettivi principali per la prossima stagione

Non solo Nahitan Nandez. L’Inter lavora su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Priorità all’esterno destro, dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Oltre all’uruguaiano del Cagliari, per il quale si sta trattando alacremente per trovare la definitiva quadratura del cerchio, c’è anche il nome di Hector Bellerin dell’Arsenal in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio. Il calciatore, 26 anni, ha già un principio d’accordo con i nerazzurri e l’agente sta lavorando ai fianchi dei ‘Gunners’ per trovare la formula giusta per il trasferimento. Come è noto, la società di Suning può operare solo in regime di prestito, oneroso a cifre basse, con diritto di riscatto e, adesso, c’è stata un’apertura su questo fronte da Londra. Ma nella giornata di ieri si è parlato anche di una proposta di rinnovo presentata dai londinesi all’entourage del calciatore.

Calciomercato Inter, la smentita su Bellerin

Una mossa, questa del di prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2023, che potrebbe sparigliare le carte in tavola. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non sono arrivate proposte di questo tipo sulla scrivania degli agenti di Bellerin. Attualmente, l’obiettivo è quello di poter ridurre le distanze tra i club e approdare all’Inter. Ma l’Arsenal, pur aprendo alla possibilità di lasciar partire il calciatore in prestito con diritto di riscatto, richiede una cifra abbastanza alta per il prestito. Cosa che, attualmente, frena la trattativa, così come quella per Nandez: il Cagliari vorrebbe 5 milioni di euro subito, mentre il club nerazzurro è disposto ad arrivare a 3 milioni. Si continua a lavorare su tutti i fronti, quello che è appena iniziato sarà un weekend decisamente bollente, e non solo dal punto di vista atmosferico, in casa Inter.