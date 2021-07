Inter, incerto il futuro per Lautaro Martinez: Atletico Madrid e Arsenal sull’attaccante argentino

Hakimi potrebbe non essere il solo. Il rischio per l’Inter di dover cedere un altro big c’è. I nerazzurri devono concludere la sessione di mercato con un saldo importante in attivo e non va esclusa la possibilità che un altro top player possa partire. Gli indizi, in questo senso, portano in attacco. Se Lukaku resta sempre nel mirino del Chelsea, anche Lautaro Martinez potrebbe finire sulla lista dei partenti. L’argentino piace e non poco a diversi club e con una situazione contrattuale da monitorare, non si esclude la cessione.

Lo riferisce ‘Sky Sport’, che sottolinea come ci siano al momento difficoltà nel rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino. Se la firma sul contratto, in scadenza nel 2023, non dovesse arrivare, allora il futuro del ‘Toro’ potrebbe essere lontano da Milano. Solo però di fronte ad un’offerta ritenuta congrua da parte del club nerazzurro. Le squadre più interessate sono l’Arsenal e l’Atletico Madrid. Calciomercato.it vi ha raccontato come gli spagnoli sono intenzionati a provarci, ma non in questa sessione di mercato: la priorità per i ‘Colchoneros’ è infatti il ritorno di Griezmann. All’Inter piace e non poco Correa della Lazio come possibile sostituto, ma l’affondo potrebbe arrivare solo in caso di cessione dell’ex Racing. Attenzione invece all’Arsenal, che ha certamente più disponibilità economica rispetto agli spagnoli.