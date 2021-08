Arrivano le scuse ai tifosi ma l’idea non cambia: Nandez vuole andare via dal Cagliari e ribadisce la sua volontà

Nandez chiede scusa ai tifosi del Cagliari ma non cambia idea: la società ha fatto una promessa e vuole che la parola sia mantenuta. Il centrocampista uruguaiano, nel mirino dell’Inter, scrive su Instagram dopo le polemiche degli ultimi giorni. Le parole del calciatore sono chiare e dirette alle tante cose che sono state dette “sulla mia situazione con il club”. “Io so perfettamente quanto è successo – scrive Nandez – l’ho anche raccontato ai miei compagni e loro mi hanno capito. Sapete quanto bene voglio e quanto rispetto questa maglia e questa città. Non avete mai smesso di appoggiarmi e vi sarò sempre riconoscente. Per questo scrivo queste parole per chiedere scusa a tutti i tifosi, qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, Cagliari: “Mi è stata data una parola d’onore”

Nandez spiega di volersi scusare “perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito. Voglio farvi sapere che non avevo alternative. Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo”.

L’uruguaiano continua spiegando di non aver “mai voluto mancare di rispetto a voi tifosi e sapete quanta passione e orgoglio ho messo nel difendere la maglia di questo club in ogni momento. L’unica cosa che mi interessa è essere chiaro con i miei compagni e con tutti i tifosi che mi sono sempre stati vicini e mi hanno dimostrato il loro affetto”.