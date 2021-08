Calciomercato Inter, Lukaku lascia Milano | Vola verso Londra

Ormai ci siamo: presto Romelu Lukaku sarà un nuovo calciatore del Chelsea. Il gigante belga saluta l’Inter e parte per Londra

Romelu Lukaku si appresta a vivere un nuovo eccitante capitolo della propria carriera. Il gigante belga infatti, dopo due annate straordinarie all‘Inter, è pronto a tornare in Premier League per indossare ancora una volta la maglia del Chelsea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lukaku ha da pochi minuti preso un volo da Milano con un jet privato proprio con destinazione Londra lì dove andrà poi a siglare un contratto col Chelsea campione d’Europa. Atteso in seguito l’annuncio ufficiale da parte dei due club che danno vita ad una gigantesca operazione da circa 115 milioni di euro per l’approdo in terra inglese di ‘Big Rom’, reduce da un’annata da ben 30 reti stagionali con la maglia dell’Inter.