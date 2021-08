Doppio colpo in arrivo per l’Inter. I nerazzurri hanno deciso di acquistare due attaccanti per sostituire Romelu Lukaku

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea. L‘Inter ha dato il via libera al trasferimento del belga a Londra, per 115 milioni di euro. I nerazzurri si apprestano dunque ad incassare una somma davvero importante: solo una parte, chiaramente, però, sarà reinvestito sul mercato.

I nerazzurri sono intenzionati ad acquistare un esterno destro, che possa sostituire Hakimi, e ben due punte. Come raccontato, Edin Dzeko è davvero ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter e le prossime ore dovrebbe sbloccarsi totalmente la trattativa. Il bosniaco non dovrebbe, però, essere l’unico attaccante che affiancherà Lautaro Martinez.

Duvan Zapata rimane la prima scelta: come riporta il giornalista Marco Barzaghi, molto vicino alle dinamiche di mercato nerazzurre, sono stati fatti passi avanti anche per il colombiano. In casa Atalanta, nessuno appare incedibile e con la giusta offerta, come dimostra l’affare Romero, tutti possono partire. L’offerta giusta per sbloccare l’affare Zapata dovrebbe essere di 40 milioni di euro. Con l’addio dell’ex Napoli, i bergamaschi sono pronti a puntare su Abraham del Chelsea.