Calciomercato Inter, giornata importante per Dzeko | Nuovo incontro

Giornata importante per l’affare Dzeko tra Inter e Roma, oggi previsto un nuovo incontro tra le due società

Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter. Nella giornata di ieri l’entourage dell’attaccante bosniaco ha trovato l’accordo coi nerazzurri per un biennale da 6 milioni di euro a stagione. Ora serve l’intesa definitiva tra le due dirigenze. Come anticipato da Calciomercato.it, per lasciar partire il suo bomber classe 1986, la Roma chiede un indennizzo da 1-2 milioni di euro. Oggi potrebbe essere un giorno importante per la chiusura definitiva della trattativa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Lautaro, l’agente: “Tottenham? No, felice all’Inter”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, incontro con la Roma per Dzeko: già pronta la numero 9

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, fatta per colpo in attacco! | Si attende l’ufficialità

In giornata, riporta infatti ‘Tuttosport’, le parti dovrebbero incontrarsi per stabilire il conguaglio da versare alla Roma, che lo ha a bilancio per 1,8 milioni. Per il giocatore, inoltre, l’Inter avrebbe già conservato la maglia numero 9 che ha indossato Lukaku. Marotta, quindi, prosegue alacremente il suo lavoro. Nelle prossime ore si attendono novità decisive.