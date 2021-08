Chiarimento a Calciomercato.it dell’agente di Lautaro Martinez dopo le voci che hanno accostato il Toro alla Premier

Il mondo Inter è ancora profondamente scosso da tutto ciò che è accaduto e sta accadendo con Romelu Lukaku: il trasferimento al Chelsea è sempre più vicino, per una cifra monstre che posizione il belga al secondo posto dei trasferimenti all-time, dietro solo all’inavvicinabile cifra pagata dal solito Psg per Neymar. Per i supporter nerazzurri, ora ci sono altre voci da far tremare i polsi. Ve ne abbiamo parlato nelle scorse ore, spiegando come ci siano diversi interessamenti per Lautaro Martinez. Dall’Inghilterra, nelle ultime ore, sono arrivate conferme di due forti interessamenti: il primo, non nuovo, dell’Arsenal. Il secondo è del Tottenham che, con Fabio Paritici nel ruolo di ds, guarda sempre con estrema attenzione al mercato italiano. Ha deciso di fare chiarezza su queste voci, attraverso Calciomercato.it, l’agente dell’attaccante argentino, Alejandro Camano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea | C’è l’annuncio

Lautaro, parla l’agente: “I tifosi dell’Inter stiano sereni”

Poche, ma chiare parole quelle di Camano: “Come vi ho sempre detto, Lautaro è felice all’Inter!!! Che i tifosi dell’Inter stiano tranquilli”. Una rassicurazione esclamativa, forte. Frasi che, però, non placano i rumors.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Locatelli-Juve, nuovo incontro in settimana: serve un ultimo sforzo

Resta da capire se anche la società porrà un freno a tutte questi rumors: la pressione dei tifosi sta diventando forte. Basta un dato: su Twitter, gli hashtag Lautaro e Tottenham sono rapidamente diventati di tendenza, sintomo delle pressioni che si stanno vivendo in casa nerazzurra.