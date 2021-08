Prosegue la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: l’intenzione comune è quella di andare a dama, ma manca l’accordo

La Juventus vuole Locatelli, Locatelli vuole la Juventus. In mezzo c’è però il Sassuolo, con cui i bianconeri stanno trattando senza soluzione di continuità. Quella neroverde è bottega cara, Carnevali ha avvisato tutti gli acquirenti a più riprese – anche pubblicamente – e per il suo talento ha una richiesta precisa. Che per ora la Juventus non ha ancora accontentato. Ieri c’è stato un nuovo contatto tra le società per provare a sbloccare l’affare e – come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – un nuovo vertice ci sarà anche nella settimana che comincerà domani e che porterà il countdown a meno due settimane all’inizio del campionato.

Il Sassuolo chiede 35 milioni di euro, la ritiene la soglia a cui può accontentare tutte le parti in causa. La distanza non è abissale, inoltre resta fortissima la volontà da parte di Locatelli di sposare la causa Juventus. Al momento filtrano ancora ottimismo e fiducia, la volontà di tutte le parti in causa è comunque quella di chiudere positivamente la trattativa. Ai bianconeri è richiesto un ultimo sforzo.