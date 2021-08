Calciomercato, l'Inter trema | Il punto sugli addii di Lautaro e Barella

L’Inter studia le mosse in entrata e in uscita sul calciomercato, in un momento particolarmente delicato. Occhio al destino di Lautaro Martinez e Barella

L’Inter sta facendo i conti con una serie di decisioni importanti sul calciomercato. I tifosi nerazzurri tremano di fronte a uscite tanto pesanti per il destino della Beneamata e che probabilmente in pochi si aspettavano. In particolare, l’addio di Romelu Lukaku pare ormai cosa fatta: un accordo con il Chelsea arrivato a 115 milioni e che vedrà il gigante belga vestire la maglia dei Blues. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un addio che, è evidente, avrà ripercussioni importanti nel prossimo futuro sugli equilibri complessivi e la qualità della rosa. E che potrebbe non essere l’ultimo, al netto anche della partenza di Achraf Hakimi. In particolare, bisogna porre grande attenzione al futuro di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Anche loro, come Lukaku, sono stati tra i primissimi protagonisti della cavalcata scudetto dell’Inter. Ora, però, pare chiaro, nessuno è incedibile e qualcosa potrebbe ancora accadere in uscita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, il punto sulle cessioni: da Lautaro Martinez a Barella

Se Lukaku pare ormai andato, bisogna porre attenzione al futuro degli altri big sul calciomercato. Il primo nome da analizzare è quello di Lautaro Martinez: il rinnovo di contratto stenta ad arrivare per il bomber argentino e una sua cessione potrebbe permettere all’Inter di sistemare i conti e aumentare il tesoretto a disposizione sul mercato. Per un’offerta da 80-90 milioni se ne potrebbe parlare.

Barella ha vissuto una crescita esponenziale con Conte, ma anche il suo futuro è in bilico. Il centrocampista italiano ha meno possibilità di lasciare l’Inter, anche rispetto a Lautaro, ma è molto corteggiato all’estero, viste le sue caratteristiche di gioco, molto moderne e duttili. I tifosi sperano sia finita qui, ma attenzione al possibile addio di altri big sul calciomercato.