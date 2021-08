Romelu Lukaku sempre più vicino al Chelsea: le ultime sul futuro del centravanti belga

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Romelu Lukaku al passo d’addio all’Inter. Trovato l’accordo di massima con il Chelsea, con il trasferimento che verrà formalizzato nelle prossime ore per una cifra intorno ai 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Nandez forza la mano: vuole l’Inter a tutti i costi. C’è una promessa in ballo

Fumata bianca arrivata dopo i contatti odierni tra la dirigenza di Viale della Liberazione e Marina Granovskaia, plenipotenziaria del sodalizio di Abramovich. Un altro chiaro segnale della chiusura imminente della trattativa – come appreso da Calciomercato.it – la richiesta dello stesso Lukaku di essere esentato dall’ultimo allenamento prima dell’amichevole con il Parma e quindi di non rientrare nella lista dei convocati per il test di domani pomeriggio al ‘Tardini’. Il motivo è chiaro: il bomber belga vuole essere ceduto e spinge per mettersi quanto prima a disposizione del Chelsea e del tecnico dei ‘Blues’ Tuchel. Si appresta così a chiudersi dopo due stagioni, uno scudetto da protagonista e 64 reti complessive l’avventura a Milano di ‘Big Rom’.