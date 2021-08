Le ultime di Calciomercato.it su Naithan Nandez, non presentatosi alla partenza del Cagliari per Maiorca. L’uruguaiano è un obiettivo dell’Inter

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Naithan Nandez forza la mano. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il jolly uruguayano non si è presentato alla partenza del Cagliari per Maiorca, dove è in programma l’amichevole con la squadra locale.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, primo incontro con l’agente di Dybala: le ultime

Il classe ’95 vuole che Giulini rispetti il patto concordato con Giulini qualche mese fa, svelatovi dalla nostra redazione lo scorso aprile, mentre attraversava dei problemi personali: totale concentrazione per l’obiettivo salvezza in cambio di un via libera nel caso bussasse alla porta una big. Big che, come noto, è l’Inter. Nandez vuole solo e soltanto i nerazzurri, che intanto hanno detto sì all’ultima offerta del Chelsea per Lukaku.