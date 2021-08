CM.IT | Juventus, primo incontro con l’agente di Dybala: le ultime

Contatto tra la Juventus e l’agente di Paulo Dybala per il rinnovo dell’attaccante argentino: ecco com’è andata.

E’ andato in scena oggi, come anticipato dalla nostra redazione, il primo incontro tra gli agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel, e la dirigenza della Juventus. Si è trattato di un primo contatto di cortesia, per conoscere il nuovo direttore sportivo Cherubini (era presente anche Pavel Nedved) e ribadire la volontà reciproca di continuare insieme.

Tra le parti il clima è stato molto disteso, ma la trattativa vera e propria per il rinnovo non è ancora partita. Il club ha ripromesso alla ‘Joya’ un ruolo centrale nel progetto suo e di Massimiliano Allegri. A proposito dell’allenatore, l’argentino e il suo entourage hanno gradito molto le parole del livornese, anche sulla questione fascia di capitano. Intorno a mercoledì prossimo ci sarà un nuovo incontro, nel quale si scenderà probabilmente più nel dettaglio di cifre e durata nel nuovo contratto.