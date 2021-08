Le ultime sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus: tra il rinnovo e l’Inter. Spunta il sondaggio dei nerazzurri

Paulo Dybala sta per tornare al centro del mercato. Come anticipato dalla nostra redazione, nei prossimi giorni avrà luogo l’incontro tra l’agente Jorge Antun (che ha esaurito i dieci giorni di quarantena) e la dirigenza della Juventus, che ha intenzione di gettare le basi per il rinnovo dell’attaccante. La Joya sa di essere al centro del progetto di Massimiliano Allegri (anche più di Ronaldo) e si attende una proposta importante da parte del suo club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel frattempo, però, c’è una novità: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Inter ha fatto in queste ore un primo sondaggio per l’ex Palermo, individuato tra i possibili rinforzi del post-Lukaku. Una richiesta di informazioni che potrebbe tramutarsi in una trattativa solo se lo deciderà la Juventus e molto potrebbe dipendere dall’incontro con Antun dei prossimi giorni. Il mercato degli attaccanti sta per entrare nel vivo…