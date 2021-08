Terminato il periodo di quarantena di Jorge Antun, ora la Juventus e l’agente di Dybala possono incontrarsi per il rinnovo della ‘Joya’

Mentre la Serie A si appresta a perdere un’altra stella, con Lukaku sempre più vicino al Chelsea, i bianconeri stanno consolidando la propria rosa. Massimiliano Allegri è tornato a Torino con la volontà di riportare subito lo scudetto all’ombra della ‘Mole’. Fin dalla sua prima conferenza stampa, poi, ad essere incoronato come stella polare è stato Paulo Dybala e non Cristiano Ronaldo. Dopo le indicazioni del tecnico, il rinnovo dell’argentino potrebbe entrare nel vivo: ecco gli ultimi aggiornamenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Tutto pronto per l’incontro

I prossimi possono essere giorni decisivi per il rinnovo di Paulo Dybala. Come raccontato su queste pagine, Jorge Antun è dovuto stare in quarantena, ma ora può finalmente incontrare la Juventus per il prolungamento del contratto del suo più illustre assistito. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’incontro potrebbe avvenire già tra oggi e domani. Insomma, dopo il rinnovo di Chiellini i bianconeri potrebbero blindare anche il proprio numero ’10’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le cifre su cui si potrebbe aggirare il rinnovo sono note ormai da tempo. La sensazione è che intorno agli 8/9 milioni più dei bonus che porterebbero Dybala a guadagnare 10 milioni a stagione si possa chiudere. La volontà di tutte le parti in causa, fattore determinante in questi casi, è quella di trovare l’accordo e continuare insieme.