Calciomercato Inter, il retroscena: Marotta rifiuta il bomber

Calciomercato Inter, caccia all’erede di Lukaku: Marotta sfoglia la rosa dei nomi, ma c’è un giocatore già rifiutato dal dirigente.

Sono i giorni del clamoroso addio, quello di Lukaku all’Inter, che prende sempre maggiore consistenza con il passare delle ore. Belga ormai ai saluti, con i nerazzurri che attendono l’offerta definitiva dal Chelsea e pensano alla sua successione. Molti i nomi a cui sta pensando Beppe Marotta per rimpiazzarlo. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è su Scamacca, ma il giocatore del Sassuolo è in ottima compagnia nel ‘casting’. In corsa per la numero 9 nerazzurra i vari Vlahovic, Zapata, Dzeko e non solo.

Calciomercato Inter, Marotta rifiuta la proposta Kean

Tra le varie piste, una però è stata scartata con decisione da Marotta. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che Mino Raiola avrebbe proposto il suo assistito Moise Kean, tornato all’Everton dopo il mancato riscatto da parte del Psg. Una proposta però respinta al mittente da parte del dirigente nerazzurro, che conosce l’attaccante dai tempi della Juventus ed essendo al corrente di pro e contro dentro e fuori dal campo, non è interessato al suo profilo.