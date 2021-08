Il mondo Inter sconvolto dall’addio ormai vicino di Lukaku, in casa nerazzurra possibili dimissioni a breve secondo il giornalista.

L’Inter vicina a salutare Lukaku, il cui passaggio al Chelsea sarebbe, di fatto, il trasferimento dell’estate. Nerazzurri pronti ad un incasso super, ma che perderebbero un leader tecnico la cui assenza sarebbe difficile da colmare. Marotta lavora su Scamacca tra le numerose ipotesi per l’erede del centravanti belga, ma l’addio dell’attuale numero 9 potrebbe scaturire un vero terremoto in società. I presupposti per questa stagione rischiano di cambiare radicalmente.

Ne è convinto il giornalista Ivan Zazzaroni, che nel suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’ esprime ‘solidarietà’ a Marotta e Ausilio. “Stanno lavorando ogni giorno di più in condizioni di estremo disagio – spiega – Sono stati completamente abbandonati dagli Zhang, mi chiedo cosa potrà succedere nei prossimi due anni, quando il fondo Oaktree si approprierà del club. A Marotta rimprovero di aver sottovalutato, per distrazione da Superlega, il progetto CVC, che riempirà di soldi la Liga e gli avrebbe semplificato la vita. A questo punto non mi sorprenderei se Marotta e Ausilio si dimettessero”. Una ipotesi, quella dell’addio di Marotta, già avanzata da Calciomercatoweb.it.