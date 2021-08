Inter, Lukaku ha salutato i compagni | Vestirà la '9' del Chelsea

L’addio di Lukaku sembra sempre più vicino, con il belga che ha già salutato compagni e tecnico: il Chelsea gli prenota la ‘9’ intanto

È un’estate che sta prendendo una piega malinconica per i nerazzurri, che in pochi mesi hanno dovuto salutare prima Antonio Conte, poi Achraf Hakimi ed ora anche Romelu Lukaku. Come appare ormai chiaro, infatti, il Chelsea farà di tutto per arrivare al centravanti belga e non si fermerà fino a quando non avrà perfezionato l’acquisto. Sono entrati in quest’ordine di idee anche Marotta e Ausilio, chiamati a massimizzare la cessione del proprio numero ‘9’ dalla proprietà cinese. Nel frattempo, arriva una doppia mossa che lascia intendere in maniera piuttosto chiara che l’affare sia davvero alle battute finali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Lukaku saluta compagni e Inzaghi | Il Chelsea gli regala la ‘9’

L’offerta del Chelsea è di quelle irrinunciabili, con cifre da capogiro, anche per un campione come Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, andrà a guadagnare circa 15 milioni netti a stagione nella capitale del Regno Unito. ‘London Calling’ e ‘Big Rom’ risponde: il numero ‘9’ nerazzurro, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, avrebbe già salutato i compagni di squadra e Simone Inzaghi nella giornata di ieri. Un altro segnale inequivocabile della volontà dell’attaccante di lasciare l’Inter a stretto giro. Non a caso, come raccontato su Calciomercato.it, la società meneghina è già alla ricerca del sostituto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel frattempo, dall’Inghilterra arrivano ulteriori indiscrezioni a supporto di una trattativa che sta per concludersi. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il Chelsea starebbe facendo il possibile per liberarsi di Tammy Abraham per due motivi: il primo è quello di fare cassa, mentre il secondo è per liberare la maglia numero ‘9’ da consegnare a Lukaku. Il belga ha sempre espresso la propria preferenza per quel numero di maglia, quello dei grandi attaccanti, e Tuchel vuole accontentare quella che è già la prima richiesta di Lukaku da giocatore del Chelsea’.