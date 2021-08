Alla CMIT TV è intervenuto Tommaso Labate. Il noto giornalista, del Corriere della Sera, ha parlato di Romelu Lukaku

E’ certamente l’addio di Lukaku l’argomento del giorno. Alla CMIT TV, il giornalista del Corriere della Sera, di fede nerazzurra, Tommaso Labate, ha detto la sua sulla sempre più sicura probabile cessione del centravanti belga: “Mi sono guastato la vacanze – esordisce il giornalista -. Ho passato il pomeriggio a guardare le foto postate dall’Inter, per guardare le facce e cercare di capire se Lukaku possa rimanere. Questa offerta forse ingolosirebbe anche lo sceicco del PSG, è anticiclica. Se l’Inter offrisse a Lukaku non dico lo stesso, ma un pochino meno rispetto al Chelsea, sono convinto che lui rimarrebbe all’Inter. È il concetto di sostituibilità su cui dobbiamo soffermarci. Un giocatore come il Lukaku di Conte non c’è, non ce n’è un altro come lui”.