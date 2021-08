DIRETTA | Calciomercato Inter, il Chelsea insiste per Lukaku: le ultime

Il Chelsea, dopo aver offerto 100 milioni più Marcos Alonso, è pronto ad alzare l’offerta per Lukaku: tutte le ultime sul ‘9’ dell’Inter

Sono ore concitate in casa Inter, il Chelsea ha individuato in Romelu Lukaku il grande obiettivo per questo calciomercato. Una decisione che si è già tramutata in un’offerta da 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, rispedita al mittente dai nerazzurri. I ‘Blues’, però, sembrano pronti ad alzare ancora di più la posta in palio: sia l’Inter di Marotta che Lukaku potrebbero essere tentati dall’operazione. Segui la diretta su Calciomercato.it per tutte le ultime sul possibile addio di Lukaku. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

9.20 – Dall’Inghilterra sono sicuri: Lukaku vorrebbe tornare al Chelsea e riprendere il filo interrotto in Premier League ed, in particolare, a Stamford Bridge.

