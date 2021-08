Lukaku si allontana dall’Inter e Marotta è già a caccia dell’erede: piacciono Duvan Zapata e Vlahovic, ma ci sono anche Correa e Raspadori

La volatilità del calciomercato si sta esibendo in tutta la sua forza con il caso Lukaku. Il centravanti belga è rientrato a Milano con le migliori intenzioni in vista della prossima stagione, dando la massima disponibilità a Simone Inzaghi e stringendo subito un buon rapporto con il nuovo tecnico. Né l’Inter né Lukaku, però, avevano fatto i conti con la volontà del Chelsea: il club londinese si è presentato a Milano con un’offerta ufficiale da 100 milioni più Marcos Alonso. Cifre da capogiro, a cui i nerazzurri hanno saputo resistere in un primo momento. Ora, però, i ‘Blues’ sembrano intenzionati ad alzare ulteriormente l’offerta e l’addio del belga appare quasi inevitabile. Marotta, intanto, comincia a guardarsi intorno per i sostituti di Lukaku. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Zapata e Vlahovic i preferiti | Tutti i possibili eredi di Lukaku

Qualora Romelu Lukaku dovesse lasciare l’Inter nelle prossime settimane, Marotta e Ausilio sarebbero chiamati a trovare un erede in poco tempo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in pole position per sostituire il belga i nomi sono due: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. I bergamaschi, però, sono una bottega cara e sono consapevoli anche delle cifre di cui potrebbero disporre i nerazzurri dopo la cessione del proprio centravanti. La prima richiesta per il colombiano, quindi, si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. Ancora più caro, poi, sarebbe il classe 2000 della Fiorentina: Rocco Commisso sa di avere tra le mani uno dei migliori talenti d’Europa e lo lascerà partire solamente dietro un lauto compenso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’acquisto di un centravanti, inoltre, potrebbe non essere esclusivo: i nerazzurri potrebbero affiancargli anche un altro colpo. In pratica, sostituire Lukaku con due giocatori. Come anticipato da Calciomercato.it, Correa è uno dei profili più graditi dall’Inter. Potrebbe riaccendersi anche la pista Raspadori, altro 2000 monitorato da tempo dalla società meneghina. Infine, il più facile di tutti per il ruolo di seconda punta, ci sarebbe il possibile ritorno di Keita Balde. Insomma, l’Inter sta iniziando a pensarsi senza Lukaku al centro del proprio attacco.