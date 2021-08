Calciomercato Inter, rilancio Chelsea per Lukaku: 130 milioni di euro

Il Chelsea non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa per Romelu Lukaku dell’Inter: pronta la nuova offerta

Nessun passo indietro del Chelsea, neanche di fronte al rifiuto da parte dell’Inter della prima offerta per Romelu Lukaku: 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Il club di Roman Abramovic è scatenato e ha tutta l’intezione di riportare a ‘Stamford Bridge’ il bomber belga, dopo la precedente esperienza (2011/2013) non proprio fortunata. E per farlo, riporta ‘goal.com’, sarebbe pronta a presentare nei prossimi giorni una nuova, e quasi irrinunciabile, proposta al club di Suning per avere il 28enne attaccante di Anversa: rilancio in arrivo tra i 120 e i 130 milioni di euro. Una cifra astronomica, soprattutto per il mercato attuale segnato, inevitabilmente, dalla pandemia da Covid-19 ancora in atto, una situazione che sta mettendo in seria difficoltà economica diverse società calcistiche anche di primissimo livello.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel frattempo, il ‘Sun’ oggi ha parlato della volontà del calciatore, che sarebbe desideroso di tornare al Chelsea per rifarsi dopo la prima volta in ‘Blues’, quando non andò per niente bene e fu venduto all’Everton, con in mezzo il prestito al West Bromwich Albion. Vorrebbe chiudere un cerchio, aperto, come detto nel 2011: dieci anni dopo, è ancora Romelu Lukaku il bomber preferito dal Chelsea. Vedremo se, alla fine, davvero l’affare si concluderà oppure il gigante belga resterà agli ordini di Simone Inzaghi per difendere il titolo di campione d’Italia.