Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: ecco la volontà di Lukaku

Calciomercato Inter, l’assalto del Chelsea a Lukaku è ormai conclamato: ecco la volontà del centravanti belga.

Il Chelsea fa ormai sul serio per Lukaku e anche l’attaccante belga sta riflettendo sull’eventualità del trasferimento. La super offerta presentata dai ‘Blues’ sta facendo vacillare l’Inter, a questo punto potrebbe essere decisiva soprattutto la volontà del centravanti. In Inghilterra sono convinti che in lui si starebbe facendo strada la voglia di ritornare a Londra.

Calciomercato Inter, in Inghilterra sicuri: Lukaku vuole il Chelsea, il motivo

Il ‘Sun’ spiega che il giocatore vorrebbe riallacciare il filo interrotto a Stamford Bridge alcuni anni fa. Da giovanissimo, non riuscì ad imporsi, ma adesso tornerebbe a Londra con ben altre credenziali tecniche e di leadership, sapendo che potrebbe essere lui l’uomo copertina e consacrarsi nella squadra campione d’Europa. Proprio la possibilità di dare l’assalto alla gloria continentale potrebbe fare la differenza, anche se per adesso Lukaku non sembra intenzionato a forzare l’addio ai nerazzurri. Inter che, d’altro canto, attende che il Chelsea torni alla carica migliorando l’ultima offerta per decidere il da farsi.