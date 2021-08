Tanti nomi per il dopo Lukaku. Da seguire con attenzione, anche la pista che porta a Scamacca, che sta prendendo quota

Come vi stiamo raccontando in questa lunga giornata per i tifosi dell’Inter, l’addio di Romelu Lukaku è sempre più vicino. I nerazzurri sono chiaramente chiamati a sostituire il centravanti belga: il nome forte circolato, in queste ore, è quello di Duvan Zapata. L’Atalanta, però, in questo momento, fa muro e proprio per questo l’Inter sta guardando alle alternative.

L’interesse per Dusan Vlahovic della Fiorentina resta vivo ma a prendere quota – come raccolto da Calciomercato.it – è la pista che porta a Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante del Sassuolo è assistito da Lucci, agente che in nerazzurri ha già Vecino e Kolarov, e che potrebbe portare a Milano anche Correa, come raccontato nei giorni scorsi. Non è, infatti, escluso che alla corte di Simone Inzaghi possa arrivare un doppio rinforzo per l’attacco.