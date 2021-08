CMIT TV | Calciomercato Inter, cessione Lukaku: le reazioni di Marotta e Inzaghi

Marotta e Inzaghi reagiscono alla possibile cessione di Lukaku al Chelsea: il commento di Fabrizio Biasin alla CMIT TV

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, dovesse concretizzarsi, andrebbe a creare non pochi problemi all’ambiente Inter. A poco più di due settimane dall’inizio della stagione, i nerazzurri si ritroverebbero costretti a cambiare i piani tattici e a dover intervenire rapidamente sul mercato per trovare almeno un sostituito.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter: le reazioni di Marotta e Inzaghi

Alla CMIT TV, per commentare la notizia del giorno, è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Biasin, che ha svelato alcuni retroscena riguardanti l'umore della dirigenza nerazzurra al momento.

“Marotta non è prossimo alle dimissioni, però è abbastanza incavolato. Perché questa cosa non se l’aspettava, anche con Lukaku è arrabbiato” ha spiegato Biasin, parlando della reazione di Marotta, che già il mese scorso aveva accettato di perdere un altro giocatore importante, ossia Hakimi. Non felice, ovviamente, anche la reazione di Inzaghi: “L’ha presa male – ha continuato Biasin – perché aveva impostato il lavoro in maniera diversa. Poi magari succede il miracolo e non si cede Lukaku“.

“Stonano un po’ quei messaggi di amore eterno delle ultime settimane di Lukaku. Poi le ambizioni personali sono legittime. La differenza in questo momento la fa l’apertura totale del giocatore alla cessione. Presumo che in un paio di giorni arriveranno i 130 milioni di euro. Sta all’Inter non farsi trovare con il malloppo in mano per il sostituto”, ha aggiunto poi Biasin.