Sotto la sede dell’Inter è comparso uno striscione a firma Curva Nord, che avvisa la società in caso di cessione di Lukaku

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

È di stamattina la nuova offerta monstre del Chelsea, che per arrivare a Romelu Lukaku sarebbe pronto a vere e proprie follie di mercato. Aver superato il muro dei 100 milioni sta facendo tentennare la società nerazzurra, che potrebbe decidere, alla fine, di cedere il giocatore simbolo dell’era Conte. Una mossa che andrebbe a risanare le casse, così come ha fatto la cessione di Hakimi, ma che andrebbe a inasprire l’ambiente e i rapporti con i tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: ecco la volontà di Lukaku

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Kinsella: “Il Chelsea farà di tutto per Lukaku. L’Inter vuole giustificarsi”

Fuori la sede dell’Inter, in zona Gioia a Milano, è stato esposto uno striscione da parte della Curva Nord nerazzurra che avvisa la società: “Società attenzione, le promesse vanno mantenute”. A questo messaggio ha fatto seguito poi un post sulla pagina Facebook della tifoseria: “Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell’accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore. Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato”.