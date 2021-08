Scossone in casa Inter con il rilancio del Chelsea per riportare Romelu Lukaku in Inghilterra. In caso di addio spuntano altri nomi per sostituire il belga

Il mondo Inter sta subendo un vero e proprio scossone in queste ore con il fortissimo interessamento del Chelsea per Romelu Lukaku. È partito l’assalto all’attaccante belga con un rilancio pronto da parte dei londinesi che vogliono riportare in Inghilterra il gigante interista. L’Inter pretenderebbe non meno di 120/130 milioni di euro per pensare di lasciar andare il proprio numero 9, che dal canto suo potrebbe accettare l’allettante proposta dei ‘Blues’ solo nel caso in cui il club di Suning venisse accontentato con una proposta economica di alto profilo. Intanto al netto di tutto si inizia a pensare all’eventuale erede di Lukaku, che avrebbe l’arduo compito di non far rimpiangere un calciatore dominante come il belga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, i possibili eredi di Lukaku: da Muriel a Kean

Nel caso in cui Lukaku lasciasse l’Inter per ritornare al Chelsea sono tanti i nomi accostati in queste ore al club meneghino. Dalle soluzioni Duvan Zapata e Vlahovic passando per i vari Belotti, Jovic e Raspadori. Secondo quanto sottolineato dal collega ed esperto di mercato, Rudy Galetti, l’Inter si starebbe dunque già muovendo per il sostituto di ‘Big Rom’, con due nomi nella mente di Simone Inzaghi: Luis Muriel dell’Atalanta e Moise Kean ex Juve e PSG tornato all’Everton. La situazione resta in evoluzione ma i profili iniziano a fioccare.