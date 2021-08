Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea: parla Tuchel

Le parole di Tuchel su Romelu Lukaku. Il tecnico del Chelsea: “E’ un giocatore fantastico. Puoi immaginare che molti giocatori vogliono unirsi a noi”

Altra amichevole di prestigio per il Chelsea di Tuchel. I londinesi hanno pareggiato 2-2, contro il Tottenham, con doppietta di Ziyech. A margine del derby, il tecnico dei Blues, è intervenuto in conferenza stampa. Tante le domande poste all’ex Psg. Immancabili, chiaramente, quelle su Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, come raccontato in questa lunga giornata, è vicino a lasciare l’Inter per approdare al Chelsea. Tuchel non si sbilancia: “Non parlerò di calciatori che non giocano per la mia squadra – riporta Nizaar Kinsella -, Lukaku è un giocatore fantastico ma è un giocatore dell’Inter e non parlerò di lui in questa situazione. Puoi immaginare che molti giocatori vogliano unirsi a noi, ma non ne parleremo”.