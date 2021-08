L’Inter rischia seriamente di perdere Lukaku, con il Chelsea deciso a chiudere per il belga: tifosi in rivolta sui social

La trattativa del momento è certamente quella che potrebbe portare Romelu Lukaku lontano da Milano e dalla Serie A. Sull’attaccante belga il ritorno di fiamma del Chelsea è di quelli per cui è difficile resistere. Intanto, sui social i tifosi dell’Inter sono in rivolta contro la società: oltre a Suning, anche Marotta e Antonio Conte i bersagli. Di seguito alcuni ‘tweet’ sulla vicenda Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Se l’anno prima vinci lo scudetto e quello successivo perdi #Conte, #Hakimi e #Lukaku qualcosa decisamente non va. — Antonio Duca (@Antonioduca99) August 3, 2021

Comunque è colpa di Conte che lo ha valorizzato così tanto. #Lukaku — Mitch_FCIM (@Mitch_FCIM) August 4, 2021

Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanciato, quel calciatore vale il doppio.

E che c’era chi pensava che Conte guadagnasse troppo. #Lukaku — Tommaso Labate (@Tommasolabate) August 3, 2021

Adesso forse è più chiaro perché Conte ha lasciato. #Lukaku — Marco Mazzei (@marmaz) August 4, 2021

Una cosa è sicura: se vendessimo #Lukaku, l’#Inter finché ci sarà #Suning non vedrà (in modo diretto) un centesimo da parte mia: non prenderò la maglia nonostante la patch scudetto, non andrò allo stadio nonostante la voglia di tornarci. Inutile sperare in un’annata già finita — Federico De Rosa (@fefodero) August 4, 2021

Il sostituto di #Lukaku non esiste, inutile arrovellarsi il cervello.

Lukaku per l’#Inter non è solo un calciatore forte, ma ne è l’anima e il cuore.

Errore madornale. Il suo valore va oltre il campo e per questo 130 mln sono una miseria. — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) August 4, 2021