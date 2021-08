Il Chelsea non molla Lukaku ed anzi è pronto a rilanciare per riportare il belga a Londra. L’attaccante dal canto suo potrebbe anche acconsentire al trasferimento

L’intero ambiente interista resta col fiato sospeso per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku. Un ‘caso’ esploso negli ultimi giorni con il belga che con la giusta proposta questa volta potrebbe anche lascare Milano per fare ritorno ancora una volta al Chelsea. I ‘Blues’ nonostante le forti resistenze dell’Inter, non molla il colpo ed anzi prova il rilancio per trovare la giusta quadra economica. Lukaku non si sarebbe aspettato di lasciare l’Inter in questa finestra di mercato, fermo restando la sua felicità in nerazzurro, ma secondo quanto sottolineato dal ‘Telegraph’, Big Rom potrebbe accettare la proposta del Chelsea qualora la società londinese soddisfi economicamente la valutazione del club di Suning. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, il Chelsea rilancia e Lukaku ci può pensare

Stando alla testata britannica Romelu Lukaku accetterà di fare un grande ritorno al Chelsea se i campioni d’Europa decidessero di pagare una grossa somma all’Inter che lo valuta non meno di 120 milioni di euro. In questo senso i ‘Blues’ starebbero preparando l’ultima offerta per l’attaccante, potenzialmente prima della fine della settimana. Lukaku è rimasto impressionato dalla determinazione della sua ex squadra nel cercare di concludere l’affare, nonostante la sua riluttanza a chiedere un trasferimento e una Inter che non lo riteneva in vendita. Il Chelsea è dunque pronto a pagare circa 250.000 sterline a settimana di stipendio al calciatore che sarebbe il più pagato della storia del club.