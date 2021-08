Calciomercato Milan, asse con la Juventus | Può arrivare in prestito

Calciomercato Milan, idea a sorpresa per i rossoneri, in contatto con la Juventus: innesto in prestito che sarebbe preziosissimo per Pioli.

Nel casting praticamente infinito del Milan per la trequarti offensiva, spuntano sempre nuovi giocatori, idee che Maldini e Massara provano a mettere in pratica per regalare a Pioli l’innesto di spessore richiesto. Il solo Brahim Diaz non può reggere la responsabilità di innescare il reparto offensivo e occorre un giocatore d’esperienza. Il nome, abbastanza a sorpresa, spunta dalla Juventus.

Calciomercato Milan, Ramsey in prestito: conviene anche alla Juventus

L’idea è targata Aaron Ramsey, un profilo che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ sarebbe ritenuto ideale da Pioli e che potrebbe incastonarsi in un affare che farebbe comodo sia a Milano che a Torino. Il giocatore infatti sta beneficiando del ‘decreto crescita’ e l’impatto sulle casse bianconere in caso di cessione definitiva o di prestito all’estero sarebbe negativo. Nel caso in cui le due società si dividessero l’ingaggio (al momento, da 12 milioni lordi), l’operazione agevolerebbe le casse della Juventus e per il Milan si tratterebbe di un acquisto sostanzialmente low cost.