Calciomercato Inter, Marotta su Scamacca: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Inter, tourbillon di nomi per il dopo Lukaku: Marotta in corsa per Scamacca, confermata l’anticipazione di Calciomercato.it

Inter ormai di fatto proiettata nel dopo Lukaku. L’intrigo legato al centravanti belga sembra essere indirizzato verso l’addio e dunque verso la necessità, da parte dei nerazzurri, di trovare un sostituto all’altezza. Marotta e Ausilio sono al lavoro su diversi nomi in queste ore, in Italia e all’estero.

In Serie A, giungono conferme all’anticipazione di Calciomercato.it di ieri sera, su Marotta che spinge per Scamacca. Pista da seguire con grande attenzione e rilanciata anche dal ‘Corriere dello Sport’, che riferisce anche di un doppio ritorno di fiamma. Quello per Edin Dzeko, che è stato a più riprese vicino ai nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato, e quello per Luka Jovic, che potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito.