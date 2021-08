Calciomercato Inter, Cassano: "Joao Felix per il dopo Lukaku"

Arrivano le parole di Antonio Cassano in merito alla cessione di Romelu Lukaku e al suo sostituto all’Inter

Sta facendo molto discutere la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. L’offerta che dovrebbe arrivare all’Inter è di 130 milioni di euro, col centravanti belga che ha aperto alla cessione. Beppe Marotta dovrebbe poi acquistare un sostituto. Non sarà facile non far rimpiangere Lukaku, ed è per questo che Antonio Cassano si è espresso ai microfoni della ‘Bobo TV‘ su Twitch per dare un’idea su chi dovrebbe arrivare successivamente.

Inter, Cassano punta su Joao Felix per il post Lukaku

Cassano ha parlato del calciomercato dell’Inter dopo l’addio di Lukaku: “L’Atletico Madrid ha pagato 100 milioni per assicurarsi Joao Felix, andrei da loro e da Jorge Mendes e chiederei di trovare una soluzione“. Poi ha aggiunto: “Magari con l’inserimento di qualche contropartita. La mia paura è che Suning debba rientrare di diversi milioni e possa prendere delle scommesse o quasi”.