Calciomercato, l’Inter trema dopo Lukaku | “I sacrifici potrebbero non essere finiti”

L’Inter sta dando un dolorosissimo addio a Romelu Lukaku. Le prospettive, soprattutto dal punto di vista economico, non sono rosee per la Beneamata

L’Inter e Romelu Lukaku, una storia d’amore che sta volgendo clamorosamente e inaspettatamente al termine. I nerazzurri stanno maturando la cessione dell’attaccante belga per 115 milioni di euro: un accordo che rimpingua sicuramente i conti del club, ma allo stesso tempo indebolisce tecnicamente e strutturalmente una rosa, che pochi mesi fa conquistava lo scudetto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’addio di Lukaku, dopo Hakimi, pare ormai cosa fatta, ma allo stesso tempo il futuro del belga potrebbe non essere l’unico passaggio dolorosissimo che l’Inter dovrà compiere da qui alla fine del mercato. Almeno a sostenerlo è il ‘Corriere dello Sport’: “Dalle due cessioni illustri, arriveranno ora 173 milioni di euro, ma – al netto della spesa Vanheusden – basteranno 160 milioni per coprire il disavanzo 2021/22?”. Il Corriere analizza nei dettagli la situazione economica, le rate e le spese che i nerazzurri dovranno affrontare, poi evidenzia: “Con questi elementi, l’avanzo di cassa 2021/22 scenderebbe a 25-28 milioni, pochi per sognare acquisti importanti”.

Calciomercato Inter, possibili nuovi sacrifici dopo Lukaku

I conti, dunque, non tornano e potrebbero non essere esaltanti anche dopo l’addio di Big Rom. Il Corriere conclude la sua analisi: “La palla passa ora a Zhang. Bisognerà capire se potrà e vorrà impegnarsi a preservare la competitività tecnica dell’Inter, ma il mercato in uscita potrebbe essere non finito e altre occasioni per cedere pezzi importanti sarebbero da cogliere”.