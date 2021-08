Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista ancora una volta Romelu Lukaku, ormai diretto al Chelsea

Lukaku al Chelsea, ormai ci siamo. L’Inter ha accettato l’offerta da 115 milioni senza contropartite, per il belga pronto un contratto da 12 milioni a stagione più bonus. Questa operazione sta ovviamente facendo molto discutere, con una buona percentuale di tifosi che si è scagliata contro proprio il centravanti di Anversa, colpevole di aver chiesto la cessione solo qualche settimana/giorno dopo aver manifestato l’intenzione di voler proseguire la sua avventura in nerazzurro.

A difesa di Lukaku è sceso però in campo Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’ e spesso ospite della Tv di Calciomercato.it. “Tentare di addossare a Lukaku il 50% delle colpe per l’addio all’Inter è solo meschino – le parole su Twitter di Ravezzani – Si tratta di un professionista che aveva firmato un contratto e intendeva rispettarlo. Certo, dicendogli: Se te ne vai per noi è meglio, non puoi pretendere che si incateni alla Pinetina”.