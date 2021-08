Calciomercato Inter, ci siamo per il trasferimento di Lukaku al Chelsea di Tuchel: firma a un passo, fissate le visite mediche

Romelu Lukaku è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il belga ha accettato la proposta del Chelsea di ben 11 milioni di euro a stagione più bonus e vuole sposare in pieno il progetto degli inglesi. Non a caso, il centravanti ha chiesto di essere esentato dall’ultimo allenamento prima dell’amichevole contro il Parma e, quindi, di non prendere parte all’amichevole con gli emiliani in programma domani alle ore 19:00. Mancava solo l’accordo definitivo tra i due club, che dovrebbe arrivare sulla base di 115 milioni di euro cash senza contropartite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, inoltre, sarebbe già fissata la data delle visite mediche dell’ex Manchester United. Dovrebbero avvenire domani in Belgio, con il classe ’93 che poi si recherà a Londra nella notte o lunedì mattina per la successiva firma sul contratto. La ‘Beneamata’, come vi abbiamo raccontato, vuole mettere a segno un doppio colpo per sostituire ‘Big Rom’. In questo senso, i primi nomi rimangono quelli di Zapata e Dzeko. Visite mediche fissate per Lukaku, sempre più vicino a salutare Milano.