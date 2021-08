Il Milan si muove anche sul fronte uscite, con l’addio di Hauge sempre più vicino: fissate le visite mediche del gioiello rossonero

Si accende il calciomercato in uscita del Milan. Dopo aver detto addio a Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri si apprestano a salutare il gioiellino Hans-Petter Hauge. Da tempo va avanti la trattativa con l’Eintracht Francoforte, che ora sarebbe giunta ad un punto di svolta. L’operazione è, infatti, in via di definizione, con il talento norvegese che partirà domani in direzione Germania per trasferirsi definitivamente. Fissate anche le visite mediche per l’esterno – come riporta ‘Sky’ -, che andranno in scena nella giornata di lunedì 9 agosto. La sera stessa può arrivare anche l’ufficialità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Hauge-Eintracht Francoforte: ci siamo | Visite mediche fissate

Nelle casse del ‘Diavolo’ andranno circa 12 milioni di euro. Soddisfatta, quindi, la richiesta dei lombardi, che ora potranno sfruttare questo gruzzoletto per ultimare gli acquisti. Come noto, Pioli aspetta soprattutto il rimpiazzo di Calhanoglu sulla trequarti.

Salgono le quotazioni di Ilicic – con il quale ci sarebbe già un accordo di massima -, in scadenza giugno 2022 e deciso a lasciare l’Atalanta. Affare che potrebbe concretizzarsi gli ultimi giorni di mercato e c’è stata una prima apertura degli orobici al prestito oneroso. Sullo sfondo restano sempre Isco e Ziyech, piste senza dubbio più complicate. Attenzione sempre anche a Sabitzer, per il quale però c’è la fortissima concorrenza del Bayern Monaco.