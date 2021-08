Accostato al Milan che cerca un trequartista per Pioli, su Sabitzer arriva l’annuncio dell’allenatore del Lipsia

Il Milan va a caccia di un trequartista. E’ questo il tassello più importante che manca nella rosa di Stefano Pioli che al momento può contare nel ruolo soltanto Brahim Diaz, investito di grandi responsabilità con la maglia numero 10 ereditata da Calhanoglu. Tra i nomi seguiti da Paolo Maldini c’è anche Marcel Sabitzer, in scadenza con il Lipsia nel 2022. Accostato al Bayern Monaco, disposto anche ad aspettare un anno per prenderlo gratis, per il trequartista austriaco arriva l’annuncio del tecnico del Lipsia, Jesse Marsch. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Marsch su Sabizer: “Resta? Non sono sicuro”

L’allenatore, prima della gara contro il SV Sandhausen, ha spiegato di “non essere sicuro” che il calciatore resti al Lipsia quest’anno. Proprio Sabitzer ha saltato la gara di Coppa di Germania (vittoria del Lipsia per 4-0) per un infortunio. Una contusione alla coscia che ha messo fuori causa il capitano del club tedesco. Lo stesso giocatore che potrebbe lasciare il Lipsia in questa finestra di mercato: il Milan ci pensa ma la concorrenza del Bayern Monaco non è facile da superare.