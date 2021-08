Il Milan continua la ricerca di un trequartista e incassa l’apertura per la formula che potrebbe sbloccare l’affare

Un trequartista per Pioli. Il Milan continua la ricerca di un calciatore da inserire sulla trequarti oltre a Brahim Diaz. Tra gli obiettivi dei rossoneri c’è da tempo Josip Ilicic, ormai in rotta con l’Atalanta: il tecnico Gasperini ha certificato l’addio ai bergamaschi dello sloveno che piace ai rossoneri che, dopo gli acquisti di inizio mercato, non possono al momento permettersi spese eccessive. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan, l’Atalanta apre al prestito oneroso per Ilicic

Così Maldini incassa con soddisfazione l’apertura che arriva dalla società di Bergamo. Come si legge su ‘gazzetta.it’, l’Atalanta sarebbe pronta a cedere Ilicic anche in prestito, purché oneroso. Certo quest’ultimo termine poco si confà ad un Milan che, come ormai tutti i club calcistici, deve fare i conti con il bilancio. Ma è comunque una prima apertura che potrebbe rendere più facile raggiungere un accordo per l’ex Palermo. Trattativa comunque in piedi, anche se non mancano le alternative vagliate dalla dirigenza rossonera.