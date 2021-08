I rappresentanti di Real Madrid e Milan si incontreranno domenica prossima, in occasione dell’amichevole tra le due squadre: sul piatto potrebbe finirci Kessie

L’asse di mercato tra il Milan e il Real Madrid è sempre bello caldo come dimostra anche la permanenza di Brahim Diaz alla corte di Pioli, oltre alle voci relative ai vari Odriozola e Isco. Nel recente passato infatti i due club hanno concretizzato diverse operazioni di mercato, e non vanno esclusi altri colpi per il prossimo futuro. Nello specifico dalla Spagna rilanciano le voci relative ad un interessamento dei ‘blancos’ nei confronti di Franck Kessie, che dal canto suo il Milan vorrebbe blindare con un rinnovo contrattuale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, forcing per Pjanic | Doppia strategia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid | ‘Scaricato’ da Ancelotti

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, il Real Madrid ci prova per Kessie: incontro tra i club

Stando a quanto sottolineato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid, a margine della sfida amichevole di domenica contro il Milan, avrebbe proprio l’intenzione di mettere il nome di Kessie sul tavolo delle trattative. I rappresentanti delle società si incontreranno domenica prossima in occasione della partita pre-season, e discuteranno relativamente ai vari Isco, Odriozola e Ceballos. Sarà però anche l’occasione per intavolare un discorso per Kessie, con il Real che vorrebbe capire quali sono i piani rossoneri per l’ivoriano tra rinnovo e addio.

I rapporti sono fluidi tra le due società e visto l’interesse del Milan per vari centrocampisti del Real, non sarebbe irragionevole pensare ad un possibile scambio secondo la testata iberica. Il club di Florentino Perez osserva la situazione e punta a capire se ci sono margini di manovra.