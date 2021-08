Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid | Odriozola 'scaricato'

Il Milan cerca un nuovo terzino per rinforzare la difesa di Stefano Pioli: Ancelotti decide di ‘scaricare’ Odriozola

Dopo il ritorno al Manchester United di Diogo Dalot, il Milan sta cercando un nuovo terzino in grado di sostituire Davide Calabria. Paolo Maldini ha diverse opzioni per le mani, anche se ora si sta concentrando molto sull’acquisto di un trequartista. Brahim Diaz non basta ed è per questo che interessano giocatori come James Rodriguez e Isco. Col Real Madrid il rapporto è ottimo e il nuovo terzino potrebbe arrivare proprio da lì.

Milan, Odriozola per la fascia

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, ci sono stati dei contatti tra il Milan e il Real Madrid per Alvaro Odriozola. A Maldini il giocatore piace dai tempi della Real Sociedad e del Bayern Monaco, nonostante il Bundesliga abbia trovato poco spazio. Il dt rossonero lo avrebbe già chiesto nell’ambito della trattativa Brahim, e Ancelotti avrebbe già messo alla porta Odriozola visto che vorrebbe una rosa più corta. E così lo spagnolo aumenta sensibilmente le proprie possibilità di vestire la maglia del Milan in prestito.