Luciano Moggi ha parlato alla CMIT TV: dall’addio di Lukaku all’Inter al calciomercato della Juventus

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto alla CMIT TV: dalla trattativa per Lukaku al Chelsea al mercato dei bianconeri, le sue parole. “Il calcio è diventato una pazzia, certe cifre non possono essere spese. Ora si capisce perché certe squadre vogliono la Superlega. Perché spendere queste cifre vuol dire avere i bilanci in rosso e questo non è possibile, perché altrimenti non è più un gioco il calcio. È una cosa diversa”.

SOSTITUTO LUKAKU – “Quando ho venduto Zidane, prima di venderlo mi ero procurato Nedved. Quindi non posso rispondere alla domanda su chi prenderei al suo posto. Di sicuro l’Inter deve trovare un sostituto. Con la sua forza atletica unita alla velocità di Hakimi nelle ripartenze credo che venga meno la qualità dell’intera squadra”.

PROCURATORI – "I procuratori devono aiutare una squadra di calcio, possono guadagnare ma possono aiutare. Giusto che una società faccia quello che vuole, i procuratori propongono ma poi i club decidono. Mi è piaciuta la Fiorentina quando ha risposto a chi pretendeva di stabilire quanto il club dovesse spendere. Gli agenti fanno le segnalazioni, le società prendono nota e poi decidono".

Moggi alla CMIT TV sul calciomercato della Juventus

Sul mercato della Juventus Moggi ha dichiarato: “Locatelli? Di giocatori se ne trovano in giro, poi certe valutazioni astronomiche non le capisco. La Juve fa Locatelli, vende Demiral all’Atalanta e potrà prendere magari in prestito Pjanic, ma non si metterà a cercare colpi perché le possibilità economiche non sono quelle di un tempo. Quindi andranno avanti con questa squadra, cambiando allenatore. Pirlo non è da criticare, non aveva esperienza e ha dovuto guidare una squadra di campioni, e si possono trovare difficoltà. Allegri è un vecchio stratega e queste cose non succedono, già questo cambio dà una valenza diversa alla Juve. Prevedo un’ottima stagione. Locatelli può migliorare il centrocampo della Juve ma non metterlo a posto. Ha un piede magari migliore di altri, ma manca una mezzala. Ha preso uno interessante, Kaio Jorge, ma al momento è un panchinaro, anche se a qualcuno dà l’impressione che potrà diventare titolare. Altre cose non sono da aspettarsi”