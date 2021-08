CM.IT | Juventus, forcing per Pjanic | Doppia strategia

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono per il ritorno di Pjanic: contatti continui con l’entourage del bosniaco.

La Juventus insiste nella caccia al centrocampista, obiettivo cruciale della sua campagna acquisti. Non si sblocca ancora la trattativa per Locatelli, i bianconeri a questo punto cercano di chiudere quanto prima almeno per Miralem Pjanic. Il ritorno del bosniaco è una possibilità concreta e che potrebbe realizzarsi a breve.

Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, ci sono contatti continui tra la Juventus e l’agente del centrocampista, Fali Ramadani. L’intenzione è chiudere al più presto, il giocatore ha come priorità il ritorno a Torino ed è disposto anche a ridursi l’ingaggio, ma servirebbe comunque un contributo da parte del Barcellona. L’alternativa al ritorno in prestito con ‘aiuto’ da parte dei blaugrana è lo svincolo immediato di Pjanic dal club catalano, che permetterebbe di firmare con la Juventus. Queste le ipotesi su cui le parti sono al lavoro, Allegri attende quanto prima il ritorno del regista.