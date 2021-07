Nuovo incontro andato in scena in giornata tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: le ultime sulla trattativa per il centrocampista

Resta l’ottimismo, ma l’intesa slitta ancora. E’ andato in scena oggi il terzo incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Le due parti si sono viste per provare ad accorciare le distanze che ci sono per il trasferimento del centrocampista in bianconero. Un incontro che, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non ha portato a nessuna novità di rilievo. I due club restano sulle rispettive posizioni e non c’è stato nessun avvicinamento importante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, niente di fatto per Locatelli: resta l’ottimismo

Come raccontato dalla nostra redazione, l’Arsenal ha presentato un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro e la Juventus dovrà avvicinarsi a questa cifra per avere il via libera del club neroverde. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come detto, resta comunque l’ottimismo sulla buona riuscita della trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo, anche perché la volontà del calciatore è chiara: vestire la maglia della Juventus.