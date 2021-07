Juventus, Demiral resta sul mercato, ipotesi Atalanta: ne ha parlato Fabrizio Biasin in diretta a CMIT TV

Niente futuro all’Atalanta per Merih Demiral. Ne è convinto Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta a CMIT TV. Il giornalista ha parlato della questione legata al difensore della Juventus, che non rappresenta certo una carta incedibile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“La questione Romero–Tottenham? Finisce bene, perché l’Atalanta si metterà in tasca almeno 50 milioni di euro” ha commentato Biasin. Su Demiral: “L’Atalanta ha già preso il sostituto che è Lovato, non sorprendiamoci che il sostituto possa essere un giocatore che viene considerato di seconda fascia. Però non sarebbe stata una cosa da Atalanta quella di prendere Demiral dopo aver venduto Romero, mentre è molto più da Atalanta acquistare Lovato come sostituto di Romero”.