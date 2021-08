Calciomercato Juventus, Messi ‘decide’ il destino di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, il terremoto Messi si ripercuote anche sul futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero: l’intreccio.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciomercato internazionale è stato sconvolto, ieri sera, dall’annuncio dell’addio tra Lionel Messi e il Barcellona. Una data a suo modo storica, quella della conclusione della lunga storia che ha coinvolto il fuoriclasse argentino e i blaugrana. Il tutto, avrà logicamente delle ripercussioni sulle trattative a livello globale. E adesso il destino della ‘Pulce’ si intreccia in maniera inestricabile con quello di altri campioni, tra cui Cristiano Ronaldo, per il quale arriva a questo punto la svolta decisiva.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, annuncio dalla Spagna | Colpo Messi vicinissimo!

Calciomercato Juventus, Messi scatena l’effetto domino con Mbappe: Cristiano Ronaldo resta

Altro elemento determinante dell’intreccio è Mbappé. Per quanto riguarda Messi, a questo punto la favorita assoluta diventa il Psg, che è già vicino a trovare l’intesa per portarlo sotto la Torre Eiffel. L’attaccante francese, così, può lasciare la sua attuale squadra per accasarsi al Real Madrid. Venendo meno le due ipotesi principali per il suo addio, i parigini e i ‘Blancos’, CR7 resterà alla Juventus almeno per un’altra stagione. Una buona notizia per i supporters bianconeri, che potranno ancora contare sul loro uomo copertina.