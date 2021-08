Calciomercato Juventus, non si sblocca l’affare Manuel Locatelli con il Sassuolo: sull’operazione ha detto la sua un giornalista

Locatelli sarà un nuovo calciatore della Juventus? È ancora presto per dirlo con certezza. Continua il tira e molla tra i bianconeri ed il Sassuolo, che non cedono facilmente la presa. La richiesta neroverde è di circa 40 milioni di euro cash senza contropartite per il proprio gioiello. L’offerta della controparte si aggira intorno ai 30 milioni. Persiste una forbice di 10 milioni dall’ultima offerta della ‘Vecchia Signora’ e, per adesso, le parti si starebbero allontanando. Il vicepresidente Nedved è stato chiaro e ha parlato di ‘offerta congrua’ per l’ex Milan. Ma le dichiarazioni dell’AD degli emiliani Carnevali sono un’ulteriore conferma del fatto che non arriveranno sconti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il giocatore vuole fortemente approdare in quel di Torino e non prende in considerazione le sirene dalla Premier League. L’Arsenal, in particolare, ha già un accordo da tempo con il club. Per adesso è tutto fermo e non è da escludere lo scenario peggiore per i piemontesi, ossia che l’operazione possa addirittura saltare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, incontro con Agnelli | Affare pazzesco

Calciomercato Juventus, pericolo Locatelli: “Non si fa”

Sulla questione, ha detto la sua il giornalista Graziano Campi ai microfoni di ‘Top Calcio 24’. Di seguito le parole del collega: “Per me l’affare Locatelli alla Juventus non si fa. Se senti Nedved ti dice che hanno fatto un’offerta congrua e non hanno intenzione di rilanciare. Se senti Carnevali, ti risponde che quella proposta è stata rifiutata e vogliono più soldi. Non vedo come la trattativa possa andare in porto”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, arriva l’annuncio su Sabitzer

Campi non vede possibile l’arrivo di Locatelli alla Juventus. Certamente, la situazione non è semplice e il tempo potrebbe non bastare. Staremo a vedere.